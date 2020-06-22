إصابة لاعب ليفربول بفيروس “كورونا” قبل مباراة “السيتي”

جاءت تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد للاعب بفريق ليفربول، وذلك قبل من المباراة التي جمعته بفريق مانشيستر سيتي لحساب منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم. وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن تم إخضاع لاعبين من فريق ليفربول للاختبارات والحجر الصحي بحكم اتصالهم باللاعب الذي تاكدت إصابته بـ”كوفيد 19″ قبل مباراة السيتي. وبناء على البروتوكول الطبي المتبع في الدوري الانجليزي فقد تم إخضاع اللاعبين الـ 3 للحجر الصحي لمدة 7 أيام، وبعدها للكشف الذي جاءت نتائجه سلبية، الشيء الذي سمح لهم بالعودة لاستئناف التداريب.

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