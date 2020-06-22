الأخاء يهرب من القاع الملتهب بفوزه على أبناء اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أخاء الناصرة الفوز في مباراته البيتية أمام شقيقه أبناء اللد برباعية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة 34 من البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق النصراوي بهدف أحرزه اللاعب، يوفال شبتاي، بعد 7 دقائق على انطلاق اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 أدرك اللاعب، فيكتور مرعي، هدف التعادل لأبناء اللد، ثم في الدقيقة 53 أضاف اللاعب روتم حاتوئيل الهدف الثاني للأخاء، وفي الدقيقة 60 عادل اللاعب بن بن يائير النتيجة لصالح أبناء اللد، بعدها عاد اللاعب حاتوئيل لتسجيل الهدف الثالث للفريق النصراوي في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 88 حسم اللاعب محمد خطيب المباراة بهدف رابع لصالح أخاء الناصرة.

وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل نوف هجليل يوم الخميس القادم، فيما سيستضيف أبناء اللد نظيره هبوعيل أشكلون في اليوم نفسه.

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هبوعيل أم الفحم يهزم هـ. عكا

اكتفى فريق هبوعيل أم الفحم بالفوز على ضيفه هبوعيل عكا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة 34 من البلاي أوف السفلي بالدوري.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الفحماوي، اللاعب محمد كليبات، بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 46 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق الفحماوي في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل العفولة يوم الخميس المقبل.