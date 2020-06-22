تركيا توقف 4 أشخاص تتهمهم بالتجسس لصالح فرنسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت السلطات التركية، اليوم الإثنين، أربعة أشخاص يحملون الجنسية التركية، يشتبه بأنهم يتجسسون لصالح فرنسا على جمعيات وأواسط دينية في ظل التوتر بين باريس وأنقرة، وفقًا لما كتبت صحيفة تركية. ولم يتسن الحصول على تأكيد لهذه القضية من مصدر مستقل.

وذكرت صحيفة "صباح" أن الموظف السابق في جهاز أمن القنصلية الفرنسية في إسطنبول، متين أوزدمير، سلم نفسه للشرطة وأكد أنه جمع معلومات لحساب أجهزة الاستخبارات الفرنسية الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن أوزدمير أعلن أنه سلم الفرنسيين معلومات عن 120 شخصًا بينهم أئمة مقابل راتب شهري ووعد بالانخراط في الفيلق الأجنبي التابع للجيش الفرنسي.

وتابعت الصحيفة أن أوزدمير الذي ادعى أنه عضو في الاستخبارات التركية يحقق في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية، جند ثلاثة أشخاص؛ موظفا في مؤسسة تابعة لبلدية إسطنبول تدير توزيع المياه وشخصًا يعمل في الاتصالات وصاحب فندق في إسطنبول.

وكانت "شبكة التجسس" كما سمتها الصحيفة، مكلفة جمع معلومات عن "جمعيات محافظة"، الأخويات الدينية وهيئة الشؤون الدينية. ووفقا للصحيفة جمع الرجال الأربعة معلومات عن جمعية النساء والديمقراطية التي تساهم في الإشراف عليها الابنة الصغرى للرئيس رجب طيب أردوغان.

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وبحسب الصحيفة سلم أوزدمير نفسه للسلطات التركية بعد خلاف مع العملاء الفرنسيين. وتابعت الصحيفة أن الرجال الأربعة سيحاكمون بتهمة التجسس في موعد لم يحدد بعد. وتأتي القضية في أجواء توتر بين أنقرة وباريس حول ليبيا.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة في حين تتهم فرنسا بدعم قوات المشير خليفة حفتر في شرقي ليبيا وهو ما تنفيه.

وتبادلت فرنسا وتركيا، البلدان الحليفان في حلف شمالي الأطلسي، الاتهامات الأسبوع الماضي بعد حادث بحري وقع في المتوسط.

واتهمت باريس فرقاطات تركية بسلوك "عدائي للغاية" حيال سفينة فرنسية. ونفت أنقرة هذه المعلومات واتهمت السفينة الفرنسية بالقيام بـ"مناورة خطيرة". وفتح الحلف الأطلسي تحقيقا في الحادث.