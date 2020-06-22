فوز خارجي هام يقرب أبناء سخنين من العليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا خارجيا هاما على نظيره المتصدر، مكابي بيتح تيكفا، بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة 34 من البلاي أوف العلوي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 أحرز اللاعب، أسامة خلايلة، هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أبناء سخنين.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 60 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، بفارق نقطتين عن هبوعيل ريشون لتسيون صاحب المركز الثالث.

وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين في مباراته المصيرية القادمة نظيره هبوعيل ريشون لتسيون، يوم الخميس المقبل.

وتبقى أمام الفريق السخنيني 3 مباريات على نهاية الموسم، وهو بحاجة لحصد 4 نقاط من أصل 9 من أجل حصد بطاقة الصعود بشكل نهائي إلى الدرجة العليا.

فوز عريض للوحدة كفر قاسم

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اكتسح فريق الوحدة كفر قاسم ضيفه بيتار تل أبيب بات يام برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة 34 من البلاي أوف العلوي بالدوري.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق القسماوي بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين سامح مرعب في الدقيقة 33 وعيدان شريم في الدقيقة 38.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 66 سجل اللاعب، عمران القريناوي، الهدف الثالث للوحدة كفر قاسم، وفي الدقيقة 72 أحرز اللاعب مور فاديدا الهدف الرابع، فيما جاء هدف الفريق الخصم الوحيد في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 53 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق القسماوي في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل رمات غان يوم الخميس المقبل.