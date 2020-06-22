دهس شابة خلال شجار في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة (23 عامًا)، مساء الإثنين، بجراح إثرها تعرّضها للدهس خلال شجار قرب مسعودين العزازمة، شماليّ النقب.

ونقلت الشابة لتلقي العلاج في مشفى "سوروكا" في بئر السّبع، ووصفت جراحها بالمتوسّطة.

وقالت مصادر طبيّة إنّ الإصابة تتركّز في رأسها وأطرافها.