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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وروسيا تبحثان وقف القتال في ليبيا والان مع التفاصيل
الإثنين 22 يونيو 2020
صورة أرشيفية
بحث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف التطورات في الملف الليبي. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وشدد قرقاش على أهمية وقف أطراف النزاع الليبي العمليات القتالية فورا وبدون شروط، كما شدد على ضرورة الشروع في إطلاق عملية سياسية جامعة باعتبارها متطلبا محوريا لتحقيق السلام.
من جهته أكد بوغدانوف على توحيد الجهود الدولية الداعمة للتسوية والاستقرار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفق مقررات برلين وقرار مجلس الأمن.
كما تبادل الجانبان المناقشات حول تطورات الملفين اليمني والسوري.
كان مجلس الأمن القومي الأميركي، شدد الاثنين، على ضرورة وقف النار والتصعيد العسكري، واستئناف المفاوضات فورا في ليبيا.
وقال في تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر"، "يجب بناء العملية السياسية في ليبيا على أساس محادثات 5+5 ومبادرة القاهرة ومسار برلين".
كما أضاف "نعارض التصعيد العسكري في ليبيا من أي طرف كان".
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