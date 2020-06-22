شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: 218 إصابة و 23 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية و 23 حالة وفاة. وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 238720 حالة, فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 34657 وفاة.

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