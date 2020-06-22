شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ يصيب مطار بغداد ولا أضرار كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش العراقي في بيان إن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين.

وأضاف الجيش أن الصاروخ من طراز كاتيوشا تم إطلاقه من قرية إلى الغرب من بغداد لكنه لم يسفر عن أضرار كبيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.