شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تُسجل 308 وفيات و27 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 27,616 إصابة مؤكدة، و308 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 2,275,645 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 119,923 حالة وفاة.

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