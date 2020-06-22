اليمن: الحكومة والانتقالي الجنوبي يوافقان على وقف النار والاجتماع فـي السعودية

الرياض ـ د.ب.أ: استجابت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لوقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع في المملكة العربية السعودية، للمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض. كما استجاب الطرفان إلى «عودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي قوله «إن التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي». وأوضح العقيد المالكي «أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات»، مشيرا إلى «أن التحالف يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه».

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