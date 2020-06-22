أولمرت حول قاسم سليماني: لم أحاول اغتياله

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت ان تكون إسرائيل قد حاولت استهداف قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.
وقال في مقابلة مع RT "لقد سمعت هذه القصص وسمعتُ أيضا أن قاسم سليماني الراحل يرحمه الله كان قد قال إننا نحاول القضاء عليه، وهذا ليس صحيحا".
واضاف "اننا استهدفنا آنذاك مقرّا لحزب الله لأن مقاتليه كانوا يحاربوننا وحاولنا إيقافهم، لكن ما كانت هناك شخصية خاصة نسعى إلى استهدافها".
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