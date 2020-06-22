وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صاروخ نوع كاتيوشا سقط في مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر".
واضافت الخلية، "تبين أن انطلاقه كان من قرية الدهنة شمالي قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد".
وافاد مصدر امني، الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا ضمن مقتربات مطار بغداد.
واضافت الخلية، "تبين أن انطلاقه كان من قرية الدهنة شمالي قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد".
وافاد مصدر امني، الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا ضمن مقتربات مطار بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني: الصاروخ الذي استهدف مطار بغداد انطلق من غربي العاصمة 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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