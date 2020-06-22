قرقاش وجريفيث يبحثان جهود تحقيق الاستقرار في اليمن

الخليج 365الإثنين 2020/6/22 10:49 م بتوقيت أبوظبي
بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مع مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، جهود وسبل تحقيق الاستقرار في البلاد.
وثمن قرقاش خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الدولي، الإثنين، الجهود التي تبذلها السعودية لتسوية الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وفقا لاتفاق الرياض.
ولفت إلى أن الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، يعتبر مدخلا أساسيا لمرحلة العمل السياسي التي يتوقع لها أن تقود إلى حل سياسي شامل.
وتناولت المباحثات الهاتفية أيضاً التطورات على الساحة اليمنية وجهود العملية السياسية في ظل الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وشدد قرقاش على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل سريعاً إلى حل سياسي باعتباره متطلباً أساسياً لتحقيق السلام في اليمن.
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