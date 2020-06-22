التحالف العربي بقيادة السعودية: اعتراض طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/6/22 10:59 م بتوقيت أبوظبي
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين، إسقاط عدة طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.
وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت عدداً من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وجرى اعتراض عدد منها وجاري متابعة البقية
وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إنه جرى اعتراض عدد من الطائرات الحوثية المخففة من قبل قوات التحالف المشتركة وجاري متابعة البقية
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