انت الان تتابع ترامب يقول إنه لن يجتمع مع رئيس فنزويلا إلا لمناقشة خروجه من السلطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عن تصريحات سابقة بأنه سيبحث عقد اجتماع مع نيكولاس مادورو، قائلا إنه لن يجتمع مع الرئيس الفنزويلي إلا لمناقشة رحيله عن السلطة. وقال ترامب على تويتر ”تقف إدارتي دائما إلى جانب الحرية والليبرالية وضد نظام مادورو القمعي! لن ألتقي مع مادورو إلا لمناقشة أمر واحد: الخروج السلمي من السلطة!“. كان ترامب قال في مقابلة نشرت يوم الأحد إنه سيفكر في مقابلة مادورو وقلل من شأن قراره السابق الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو كزعيم شرعي لفنزويلا.

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