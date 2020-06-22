سكان جنوب طهران يبيعون أطفالهم لتوفير لقمة العيش‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال الخبير الاقتصادي الإيراني البارز والأستاذ بجامعة طهران حسين راغفر، اليوم الاثنين، أن الأوضاع الإقتصادية في بلاده سيئة جداً وان الناس في جنوب طهران يبيعون أطفالهم من أجل توفير لقمة العيش .

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ويقطن جنوب العاصمة طهران المواطنون من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، فيما يسكن المناطق الشمالية والوسطى في طهران أصحاب الأموال.

وقال حسين راغفر في مقابلة صحافية نشرها موقع ”إيستا نيوز“ الإخباري، اليوم الاثنين، إن ”الطبقة الوسطى ذات الدخل المحدود ستمحى في إيران في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية“، مضيفاً: ”إنهم يبنون حاليًا أبراجًا في شمال طهران، مليار ونصف ريال إيراني لكل متر مربع. من يريد أن يدفع ثمن هذا المنزل؟ بينما في جنوب طهران، يبيع الناس أطفالهم لتوفير لقمة العيش“.

وألمح راغفر إلى عودة الاحتجاجات في البلاد في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية على حالها، وقال: ”لن يكون المجتمع هادئًا، والفجوة الطبقية تتسع يومًا بعد يوم، والطبقة الوسطى تختفي“.

واتهم الخبير الاقتصادي الإيراني جهات لم يسمها بأنها ”وراء زيادة سعر الصرف“، مضيفاً: ”كان هناك تيار يسعى لزيادة سعر الصرف، وهي نفس مافيا القوة والثروة“.