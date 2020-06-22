شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الكويت تؤيد إجراءات العراق للحفاظ على سيادتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مجلس الوزراء الكويتي، تنديده للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة فى شمال العراق، مؤكداً أن ذلك يعد من أشكال الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وتهديداً صريحا لأمنه.



وأوضحت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إعلان الكويت تأييدها كل الإجراءات التي يتخذها العراق للحفاظ على سيادته وآمنه واستقراره.

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