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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنضمام القوة العسكرية بمجلس سقطرى العام للقوات الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
سقطرى - الخليج 365
انضمت كتيبة تابعة للمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، اليوم الاثنين، إلى القوات المسلحة الجنوبية.
ورفعت الكتيبة علم دولة الجنوب، أعلى مقرها، إعلانًا منها بالانضمام رسميًا إلى قوام القوات المسلحة الجنوبية.
ورحب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، المهندس رأفت الثقلي، خلال زيارته مقر الكتيبة، بالموقف الوطني لأفرادها وقادتها.
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