بريطانيا... كورونا يتلاشى وتسجيل 15 وفاة فقط

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نصر المجالي: في أدنى حصيلة، سجلت بريطانيا خمس عشرة حالة وفاة فقط نتيجة فيروس (كورونا)، في أدنى حصيلة يومية منذ بدء الإغلاق يوم 13 مارس وانخفضت الحالات الجديدة إلى أقل من 1،000 للمرة الأولى.

ويستعد رئيس الوزراء بوريس جونسون للكشف عن تخفيف كبير لقواعد التباعد الاجتماعي غدًا الثلاثاء.

ولا تشمل الأرقام الحكومية جميع حالات الوفاة التي تنطوي على كورونا - COVID-19 في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والتي يُعتقد أنها تجاوزت 53500 حالة.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إنه في فترة الـ 24 ساعة حتى الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين، تم إجراء أو إرسال 139659 اختبارًا، مع 958 نتيجة إيجابية. وبشكل عام، تم إجراء ما مجموعه 8،029،757 اختبارًا لفيروس كورونا، وتم تأكيد 305289 حالة إيجابية.

إجراءات تخفيف

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الثلاثاء عن خطط إعادة فتح قطاع الضيافة اعتبارًا من 4 يوليو وتحديد ما إذا كان يمكن تخفيف قاعدة المسافة الاجتماعية التي يبلغ طولها مترين في إنكلترا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك خلال عطلة نهاية الأسبوع إن إنكلترا "تسير على الطريق الصحيح" لتخفيف قيود الإغلاق بشكل أكبر بعد مكالمات متكررة لتخفيض قاعدة المترين إلى متر واحد.

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وسيحدد رئيس الوزراء الخطط في مداخلة أمام مجلس العموم، من أجل الحانات والمطاعم والفنادق ومصففي الشعر لإعادة افتتاحها في إنكلترا، وذلك بهدف إعادة الإنعاش للاقتصاد الذي واجه هزّات كارثية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

لا وفيات في اسكوتلندا

وإلى ذلك، لم تسجل اسكتلندا الآن أي حالة وفاة في ست مناسبات في يونيو الحالي، بما في ذلك عدم وجود ضحايا في اليومين الماضيين، في حين لم تشهد إيرلندا الشمالية أي وفيات في 11 يومًا منفصلًا، مع ثلاث حالات متتالية حتى اليوم. كما لم يسجل شرق إنكلترا أي ضحايا لحصرهم اليوم.

وأظهر التحليل المنفصل اليوم الإثنين أن أكثر من 100 من صناديق هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS في إنكلترا قد مرت 48 ساعة دون تسجيل وفاة واحدة من طراز Covid-19 - أي ما يعادل 80 بالمائة تقريبًا من جميع المستشفيات.

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات يكون دائمًا أقل في أيام الأحد والإثنين بسبب تأخيرات نهاية الأسبوع في التسجيل، إلا أن الخبراء مقتنعون بأن الفيروس يتلاشى في المملكة المتحدة.

وتوقع أحد كبار العلماء الشهر الماضي أن أرقام الوفيات تسير على الطريق الصحيح لتصل إلى الصفر بحلول يوليو، في حين أشارت دراسة نشرت اليوم الإثنين إلى أن الحالات المؤكدة الجديدة اليومية قد تنهار خلال ثلاثة أسابيع.

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