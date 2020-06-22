شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز مستشارا للشئون السياسية والإعلامية لشبكة تليفزيون النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار قرار بتعيين الاعلامى محمد الباز مستشارا للشبكة للشئون السياسية والإعلامية.

وكان الاعلامى محمد البازانضم الإعلامى محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، إلى شبكة تليفزيون النهار.

ومن المقرر أن يعلن الإعلامى محمد الباز تفاصيله البرنامج الذى سيقدمه على "النهار" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وخاض "الباز" تجربة إعلامية ثرية، مؤخرًا، فى برنامج "90 دقيقة"، الذى استمر فى تقديمه لعدة مواسم قبل أن يتوقف لبدء تجربة إعلامية جديدة.

Advertisements

وتعهد الكاتب الصحفى لجمهوره بأن يستمر على نفس الخط داعمًا للدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية، وكاشفا للجماعة الإرهابية وداعميها فى قطر وتركيا.