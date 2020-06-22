شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" و"تنسيقية شباب الأحزاب" يدعمان "صحة" أسيوط..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حزب المصريين الأحرار بأسيوط بالتعاون مع تنسيقية الشباب بدعم مديرية صحة محافظة أسيوط، حيث تم تقديم قافلة مواد غذائية عبارة 2 طن مواد غذائية وبعض المطهرات لتوزيعها على مستشفيات العزل والمدينة الجامعية بأسيوط.

وحسب بيان عن الحزب فإن ذلك يأتى بناء على توجيهات وتكليفات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف النائب جمال عباس أمين أسيوط، وقيادة محمد أبوعين أمين شباب المصريين الأحرار بأسيوط، وعلى شوقى عضو الهيئة العليا للحزب وإيمان طلعت ممثلة التنسيقية، حيث حضر الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أسامة حجازى، الطب الوقائى وبعض قيادات المديرية.

وقال محمد أبوعين، أمين شباب الحزب، إن الحزب يعمل على قدم وساق منذ بداية الأزمة بكل الإمكانيات على توفير سبل الدعم لخدمة الوطن والمواطن، مطالبا الجميع بمساعدة الدولة والوقوف بجانبها لأنه واجب وطني على كل مؤسسات الدولة حتى نخرج من هذه الجائحة بأمن وسلام.

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