شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من الترويج لتركيبات وعقاقير لعلاج كورونا عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب محمد العقاد، المواطنين من الانسياق خلف بعض المعلومات التى يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بشأن علاج فيروس كورونا، أو تركيبات لرفع المناعة العامة للجسم، أو وجود كواشف للفيروس، مؤكدا أن فى مثل هذه الظروف والأزمات تكثر عمليات النصب وغيرها من المواقف حيث يوجد من يستغل الأزمة كسبوبة للربح والنصب على المواطنين مستغلا الأجواء، حتى وإن كان هناك ملاحقات من قبل الأجهزة التنفيذية لمثل هؤلاء ولكن يظل المواطنين ووعي المواطن هو الفيصل فى هذا الأمر .

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل أصبحت منصات لعرض المنتجات المختلفة، وبسبب عدم وجود رقابة على هذه الصفحات التى تروج لبعض الموضوعات المختلفة سواء زعمت أنها أدوية للفيروس أو رفع مناعة الجسم أو ما شابه أصبحت تمثل خطورة على المجتمع، ولهذا لابد من عدم مشاركة أى منشورات غير موثقة، وتحتوي على معلومات غير مؤكدة، حيث يوجد شريحة من المواطنين من تثق فى هذه المواقع وتقع فريسة للنصابين عبر مواقع التواصل.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك حملات لتوعية المواطنين من مخاطر هذا الأمر، على أن يتم الاعتماد على مواقع التواصل للرد على هؤلاء مروجي الشائعات والأكاذيب، ويتم تنفيذ هذه المعلومات، ومن ثم يتم نشر البروتوكولات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتعليمات المتبعة من قبل وزارة الصحة، والأطعمة التى قد تكون سببا فى رفع مناعة الجسم، ومناشدة المواطنين عدم الانسياق خلف كل ما يُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فى وقت الأزمات.