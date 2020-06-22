شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: صبر مصر لن يمنعها من اتخاذ إجراءات فى ليبيا للدفاع عن أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، ردًا على البيان البذىء من جانب ما يسمى بالمجلس الرئاسي في ليبيا، قائلا إنه أكد أن صبر مصر على الأوضاع في ليبيا ليس إلا حفاظًا على أرواح الليبيين ومصالحم ودولتهم. فمصر تعزز الوصول إلى حل سلمي ليبي لا يفتت الدولة ولا يدفع بها في متاهات التقسيم والمجهول.

وأشار ناصر، فى بيان له اليوم، إلى أن الوقف المصرى من ليبيا ورسائل الرئيس السيسي لقوى الإخوان والميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، تؤكد أن عليهم مراجعة حساباتهم جيدا وعدم التفكير بالاقتراب من حدود مصر أو خط سرت – الجفرة الذي حددته مصر والاكتفاء بالوقوف عند خطوط القتال الراهنة.

وشدد النائب عاطف ناصر قائلا: "أردوغان والمرتزقة السوريون الذين ساقهم، وعتاة داعش الإرهابي يأملون في تحقيق نصر وهمي في ليبيا، وبالخصوص أردوغان لكي يستطيع أن يواجه الداخل التركي بعدما وصلت شعبيته للحضيض، لكن ما يعلمه أردوغان قبل أي أحد غيره أنه ما لم يوقف أطماعه في ليبيا فستكون مقبرة لجنوده".