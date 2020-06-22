شرطة أنقرة تمنع محامين من الاحتجاج على مشروع قانون لتعديل نظام النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ)
منعت الشرطة التركية، محامين خرجوا في مسيرة بالعاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون يقولون إنه سيغير تنظيم نقابات المحامين ويحد من سلطاتها.
وأظهرت لقطات تليفزيونية قيام العديد منهم بتنظيم اعتصام بعد أن تم منعهم من الوصول إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة.
وبدأ محامون من نقابات المحامين في جميع أنحاء تركيا "مسيرة الدفاع" يوم الجمعة ضد اقتراح الحزب الحاكم بتغيير القوانين المنظمة للهيئات القانونية وانتخاباتها.
ووصفت نقابة محاميي اسطنبول مشروع القانون بأنه سيف مسلط على رقاب المحامين وقالت إن هدفه هو إسكات المحامين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مشروع القانون سيسمح بتأسيس نقابات محامين إضافية في المحافظات التي تضم أكثر من 5000 محام مسجل، مما قد يؤدي في الواقع إلى إنشاء نقابات منشقة صديقة للحكومة.
يذكر أن نقابات المحامين كثيرا ما تصطدم مع إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان حيث ينتقدون عدم استقلالية القضاء وسيادة القانون في البلاد.
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