جمارك السعودية تطبق مبدأ "المعاملة بالمثل" على وارداتها اعتبارا من أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الاثنين، البدء بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" على واردات المملكة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، خاصة على السيارات.

وأوضحت "الجمارك" في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء السعودية:"أنها ستبدأ اعتبارًا من أول يوليو 2020 بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها".

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وأشارت الجمارك إلى أن ذلك يأتي وفقًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك والمتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين، مؤكدة أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.

وقررت السعودية، أمس الأحد، تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من أول تموز/يوليو