- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هبة حسين، متخصصة في الصحة العامة والتغذية، إنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الأطعمة، عوضًا عن الحصول عليها من كبسولات الفيتامينات الطبية.
وأضافت "حسين" في منشور توعوي لوزارة الصحة أن الفيتامينات الطبيعية موجودة في الخضروات والفواكه مثل "الفراولة والبرتقال والجوافة".
وأشارت إلى ضرورة أن تحتوي نصف الوجبات "الفطار أو الغداء أو العشاء" على خضروات، مع استبدال الفواكه بالحلويات، عن طريق عمل سلطة أو عصائر طازجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة للمواطنين: احصلوا على الفيتامينات الطبيعية من هذه الأطعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.