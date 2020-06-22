محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قاد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتندات والبروز والأكشاك المخالفة، ومخالفات التعدي على الطريق، في شارع ترعة الشابوري القديم بحي شرق شبرا الخيمة، لتوسعة الشارع تمهيدًا لرصفه بطول 3 كم، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع المدينة ورصفها، لتسيير الحركة المرورية والقضاء على التكدسات.

رافق المحافظ، في الحملة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات الأمنية من قوة مديرية أمن القليوبية، وقسم ثان شرطة شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ على أنه جرت إزالة جميع الإشغالات والتندات المخالفة، وتحرير محاضر مخالفة لأصحابها، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في أعمال الرصف، ورفع كفاءة الطريق الذي يعد محورًا مروريًا مهمًا بحي شرق شبرا الخيمة، لاتصال المحور الجديد الذي جرى إنشاؤه من قبل القوات المسلحة.

Advertisements

وكلف المحافظ رئيس المدينة بمتابعة نقل الإشغالات التي جرى إزالتها، وتسليم الشارع للشركة المنفذة لأعمال الرصف، وضرورة إنشاء بلدورات وأرصفة آمنة للمشاة، وتشجير الشارع، وتغيير اعمدة الإنارة ومراعاة الشكل الجمالي في تصميم البلدورات والأرصفة.

وعلى هامش الحملة، تفقد المحافظ أعمال تطوير طريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وحرص على التحدث إلى مهندسي الموقع. وكلف بتكثيف الأعمال والانتهاء منها، ووضع طبقة الأساس في القطاعات التي جرى الانتهاء من نقل الكابلات والمرافق منها.

كما تحدث المحافظ إلى العمال كنوع من أنواع التحفيز، ورفع الحالة المعنوية، وطالبهم بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، وارتداء الكمامات أثناء العمل.​