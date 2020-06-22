محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري: يبدأ بعد قليل مؤتمر شركة أبل الأمريكية الذي يعقد اليوم، عبر شبكة الإنترنت وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).، وسيكشف عن 6 منتجات جديدة. ومن المقرر أن تكشف "أبل"عن إصدار "iOS 14" الجديد، ونظام تشغيل "iPadOS 14"، ونظام تشغيل "macOS 10.16"، بالإضافة إلى مزايا جديدة في ساعاتها الذكية، وحاسوب iMac المعاد تصميمه، ومعالجات ARM. ويمكنك مشاهدة مؤتمر "أبل" عبر موقعها الإلكتروني، وموقع وتطبيق المطورين "Apple Developer"، وتطبيق "أبل تي في"، وموقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر| "أبل" تكشف عن 6 منتجات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.