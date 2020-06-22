الهلال الأحمر بفلسطين: 8 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال

أعلن الهلال الأحمر بفلسطين عن إصابة 8 مواطنين، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الحمرا شمال أريحا.
وأضاف الهلال الأحمر - في بيان، نشرته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم الاثنين
وجميع مداخل مدينة أريحا، لمنع وصول المواطنين إلى الفعالية المركزية الرافضة لضم الأغوار، ما أدى لاحتجاز عشرات الحافلات.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت، في وقت سابق اليوم، حاجز الحمرا
وفي سياق آخر، أصيب شاب برصاص حي في قدمه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية عابود شمال غربي رام الله، وتم نقل الشاب للمستشفى.
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