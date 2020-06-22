منظمة الصحة: العالم سجل أمس أكبر عدد إصابات يومية بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أن العالم سجل أمس الأحد أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "العالم سجل أكثر من 183 ألف
وأضاف جيبريسوس أن التحدي الكبير التالي هو زيادة انتاج وتوزيع ديكساميثازون وهو أول عقار يثبت فعالية في تقليلمخاطر الوفاة بين الحالات الحرجة من مرضى "كوفيد-19".
وأظهر موقع worldometers الذي يعنى بمتابعة إحصائيات تفشي فيروس كورونا، تخطي عدد الإصابات بالفيروس تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم اليوم الاثنين في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا في عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.
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