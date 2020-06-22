أعلن محافظ نابلس الفلسطينية، إبراهيم رمضان، أنه لن يتم تمديد فترة الإغلاق في المدينة التي أعلنت في وقت سابق في إطار جهود منع تفشي جائحة فيرس كورونا المستجد، داعيا إلى مراعاة تطبيق شروط السلامة العامة والوقائية.
وقال رمضان -في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الاثنين- فقد تقررعدم تمديد فترة الإغلاق التي تنتهي اليوم الساعة الثامنة مساء، بعد التشاور بين أعضاء لجنة الطوارئ وخلية إدارة الأزمة واللجان المختلفة، وتعود حركة الحياة بالشكل المعتاد مع مراعاة تطبيق
وأكد المحافظ منع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال، والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، بشكل قاطع في كل أرجاء المحافظة، ومن يخالف يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأضاف أن على جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء، مشيرا إلى أن طواقم من الشرطة والصحة ووزارة الاقتصاد ستقوم بالرقابة في المحافظة ومن لم يلتزم سيتم إغلاق محله.
وقال إن هذا الأمر هو إجراء إجباري على جميع المواطنين الالتزام به، ومن يخالف سيعرض نفسة للعقوبة القانونية المنصوص عليها، محذرا كل من يحاول بث الشائعات أو انتهاك خصوصية المصابين وأهاليهم.. لافتا إلى أن قرارات الإغلاق من عدمه تخضع للتقييم المستمر حسب الحالة الصحية ومدى التزام المواطنين.
يذكر أن مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" في محافظة نابلس بلغ 31 إصابة حتى الآن، وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة ومتواجدون في مراكز العزل، كما تم تحويل أكثر من ألفي شخص مخالط إلى الحجر المنزلي.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ نابلس الفلسطينية: لن يتم تمديد فترة الإغلاق وعلينا مراعاة الاجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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