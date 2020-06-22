الأردن يسجل 9 إصابات غير محلية بكورونا و 12 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد -جميعها غير محلية- ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1042 إصابة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء الأردنية
كما سُجلت 12 حالة شفاء بواقع 11 حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.
وأشارت إلى إجراء 5264 فحصاً مخبريا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 336133 فحصاً.
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