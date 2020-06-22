كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 1603 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن رصد 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1603 حالة.
وأوضحت الصحة اللبنانية أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1077، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى العدد الإجمالي مستقرا عند 32 حالة وفاة، مشيرة إلى أنها "أجرت 798 فحصا لكورونا في 15 مختبرا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,101 مليون إصابة، بينهم أكثر من 471 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,874 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.