كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 1603 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة​ الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن رصد 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1603 حالة.

وأوضحت الصحة اللبنانية أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1077، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى العدد الإجمالي مستقرا عند 32 حالة وفاة، مشيرة إلى أنها "أجرت 798 فحصا لكورونا في 15 مختبرا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".