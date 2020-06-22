كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. اجتماع فلسطيني بغور الأردن تحدياً لمخططات الضم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها قررت الاجتماع في غور الأردن يوم الأربعاء المقبل؛ للرد على مخطط إسرائيل بشأن ضم أراض بالضفة الغربية.

واختارت القيادة الفلسطينية يوم الأربعاء تحديدا لعقد الاجتماع؛ كونه اليوم الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشروع بضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في خطوة عبر المجتمع الدولي عن رفضها وحذرها من عواقبها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن اجتماعا يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" والحكومة سيعقد يوم الأربعاء بالأغوار.

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وليس من الواضح إذا ما كان نتنياهو سيتمكن من إطلاق الضم أو إطلاق خطوات ضم رمزية، كما توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن مراقبين أعربوا عن خشيتهم من أن خطوة كهذه قد تفجر مواجهة "فلسطينية - إسرائيلية".

ولكن أكد "اشتية" خلال الإجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، على أن" الرد الشعبي أساس الحراك الدولي الرافض لمخططات الضم"، معلناً عن "تكليف لجنة تضم وزراء المالية والزراعة والاقتصاد لتقديم حزمة من الحوافز والمشاريع التطويرية للأغوار".

وحذرت السلطة الفلسطينية والدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي من مخطط الضم الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، أشاد "اشتية" بتنامي التنديد الدولي الواسع ضد تلك المخططات، مجدداً رفض القيادة الفلسطينية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، واستعدادها للتعاطي مع أي جهد دولي تبذله الرباعية الدولية، من شأنه أن يفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.