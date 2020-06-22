كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليمن.. الحكومة والإنتقالي الجنوبي يوافقان على وقف النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن على وقف شامل لإطلاق النار مع وقف كافة أشكال التصعيد.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي: إن "التحالف رحب باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالسعودية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين".

وأضاف المالكي: أن "الأطراف اتفقت أيضاً على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل".

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ودعا التحالف العربي كافة الأطراف إلى "إعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض"، مطالباً الجميع بـ"إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى، ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن "المالكي" عن رفض التحالف العربي لأي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة، مؤكداً على "وقوف التحالف العربي إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق واستمراره في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني، ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه".

كما أوضح أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في محافظة أبين اليمنية، لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات"، داعياً كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية إلى "دعم استجابة الأطراف للاجتماع بالسعودية والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض".