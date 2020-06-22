كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف عن أكبر تهديد لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإثنين، إن غياب القيادة العالمية والوحدة في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" يشكل تهديداً أكبر من الوباء نفسه، وأن تسييس الجائحة جعلها أسوأ.
وأضاف جيبريسوس، في منتدى صحي افتراضي ضمن إطار القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دبي: أن "العالم في حاجة ماسة إلى الوحدة الوطنية والتضامن العالمي"، معتبرا أن "تسييسس الجائحة فاقمها"، نقلاً عن وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وتابع: أن "التهديد الأكبر الذي نواجهه الآن ليس الفيروس نفسه بل غياب التضامن العالمي والقيادة العالمية"، مؤكداً على أن "بعض أجزاء اللوائح الصحية الدولية تحتاج إلى تعزيز لجعلها أكثر ملاءمة للغرض منها".
ولم يحدد الأجزاء التي يقصدها، مكتفياً بالقول: إنها "تحتاج إلى تمويل منسق وحاضر وشفاف وعريض القاعدة ومرن؛ من أجل تطبيقها بالكامل"
وذكر أنه "من الضروري أن تجعل جميع الدول الرعاية الصحية الشاملة أولوية"، محذرا من أن "العالم وعى الدرس القاسي المتمثل في أن النظم الصحية القوية هي أساس الأمن الصحي العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,081 مليون إصابة، بينهم أكثر من 471 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,863 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.