كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف عن أكبر تهديد لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإثنين، إن غياب القيادة العالمية والوحدة في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" يشكل تهديداً أكبر من الوباء نفسه، وأن تسييس الجائحة جعلها أسوأ.

وأضاف جيبريسوس، في منتدى صحي افتراضي ضمن إطار القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دبي: أن "العالم في حاجة ماسة إلى الوحدة الوطنية والتضامن العالمي"، معتبرا أن "تسييسس الجائحة فاقمها"، نقلاً عن وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتابع: أن "التهديد الأكبر الذي نواجهه الآن ليس الفيروس نفسه بل غياب التضامن العالمي والقيادة العالمية"، مؤكداً على أن "بعض أجزاء اللوائح الصحية الدولية تحتاج إلى تعزيز لجعلها أكثر ملاءمة للغرض منها".

ولم يحدد الأجزاء التي يقصدها، مكتفياً بالقول: إنها "تحتاج إلى تمويل منسق وحاضر وشفاف وعريض القاعدة ومرن؛ من أجل تطبيقها بالكامل"

وذكر أنه "من الضروري أن تجعل جميع الدول الرعاية الصحية الشاملة أولوية"، محذرا من أن "العالم وعى الدرس القاسي المتمثل في أن النظم الصحية القوية هي أساس الأمن الصحي العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

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