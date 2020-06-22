كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الهولندية ترصد 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزراة الصحة الهولندية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى عدم تسجيل وفيات بالفيروس.

وهذا أول يوم لا يسجل فيه المعهد الوطني للصحة أي وفيات جديدة بسبب الفيروس منذ يوم 9 مارس الماضي، وتراجعت الإصابات في هولندا تدريجيا منذ أن بلغت ذروتها في بداية شهر أبريل الماضي، وخففت تدريجيا إجراءات العزل العام رغم استمرار قواعد التباعد الاجتماعي.