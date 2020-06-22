6 جنسيات حاضرة في عمل كارول سماحة الجديد.. من بينها المغربية

تحضر الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، لعمل جديد مختلف عن بقية إصداراتها، يصدر بنسختين مختلفتين، ساهم في إنجازه فنانون من 6 جنسيات مختلفة، من بينها المغرب.
وتستعد كارول سماحة لطرح أغنية قريبا بعنوان “Bon voyage” باللغتين العربية، والفرنسية، في أول تعاون لها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.
الأغنية الجديدة لكارول سماحة، حصيلة تعاون بين 6 جنسيات مختلفة، إذ إلى جانب جنسيتها اللبنانية، هناك موزع مغربي، في حين أن كلمات الأغنية لكاتب سوري فرنسي، والملحن فرنسي كذلك، وإخراج مخرجة مصرية، تشرف على الكليب، علما أن شركة الانتاج سعودية.
ولم تكشف كارول إلى حدود الساعة عن الأسماء، التي تعاملت معها في جديدها، مكتفية فقط، بإعلانها، أمس الأحد، أنها تصور الكليب في منزلها في مصر.
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