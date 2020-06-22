ابتداء من الخميس.. ONCF يعلن استئناف رحلات “البراق” و”الأطلس” -تفاصيل

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الاثنين، أنه ابتداء من يوم الخميس المقبل ستبدأ عملية استئناف رحلات قطارات خطوط “البراق” و”الأطلس” وذلك في احترام لتدابير السلامة الصحية، وفي إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي. وجاء في بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذه القطارات ستستأنف رحلاتها على محاور طنجة- الدار البيضاء، وفاس- الدار البيضاء-مراكش، والدار البيضاء- الناظور ووجدة، والدار البيضاء- آسفي وخريبكة، وطنجة-فاس ووجدة. وأضاف بلاغ المكتب أن سيتم الرفع من عدد قطارات القرب (القطارات المكوكية السريعة) على خطوط كل من الدار البيضاء-سطات والدار البيضاء-الجديدة والدار البيضاء-الرباط-القنيطرة. وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج الذي يتكون من عرض يومي يشمل 116 قطارا مع إعادة فتح المحطات، سيعرف ملاءمة تدريجية مع مستوى تطور الطلب. وذكر المصدر ذاته أن عملية استئناف رحلات القطارات سيتم بالاحترام التام لتدابير السلامة الصحية: إجبارية ارتداء الكمامة، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي بالمحطات وعلى متن القطارات، وتوفير المحلول المعقم بهما، وتعزيز التنظيف والتعقيم للقطارات والفضاءات المشتركة بالمحطات.

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