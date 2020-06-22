"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس مجلس دير الأسد أحمد ذباح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استضاف برنامج "حوار مع الرئيس" هذه الحلقة رئيس مجلس دير الأسد، أحمد ذباح، الذي تحدث عن أحوال القرية في ظل أزمة كورونا، والتي شهدت ما يزيد عن 140 إصابة.

وكان اللقاء الذي قدّمه وأعده الزميل أنس موسى، مركّزا حول أهم القضايا التي تشهدها قرية دير الأسد في ظل الأزمة.