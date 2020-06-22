اتهام شابين من الطيرة بمحاولة قتل أفراد شرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجّهت النيابة العامة في مركز البلاد، اليوم الإثنين، لائحة اتهام للمحكمة المركزيّة، ضد شابين من مدينة الطيرة، وجاء في لائحة الاتهام؛ محاولة قتل ثلاثة أفراد شرطة، اقتناء وحيازة سلاح وذخيرة، إطلاق الرصاص في حيّ سكني في المدينة، إشعال النيران، الابتزاز بالقوة ومخالفات أخرى.

ويتضح من لائحة الاتهام أنّه "على مدار فترة طويلة حاز وحمل الشابان أسلحة وذخيرة، وقد استخدما الأسلحة بهدف التهديد والابتزاز وإيذاء ممتلكات مواطنين آخرين".

وتدعي النيابة العامة أن "المتهمين أطلقا النار باتجاه أفراد الشرطة بهدف ‘التسبب بوفاتهم‘، وجرى ذلك في أعقاب وصول قوات الشرطة إلى منزل مواطن كان قد تلقى منزله بعض الرصاصات في أعقاب خلاف بين عائلة المتهم وعائلة المواطن المذكور"، كما ورد في لائحة الاتهام.

ويذكر أنّ النيابة العامة قدّمت طلب تمديد اعتقال ضد المتهمين إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهما.

وفي سياق منفصل كانت قد قدمت النيابة العام إلى المحكمة، الأسبوع الماضي، لائحة اتهام ضد شابين من مدينة الطيرة، وذلك للاشتباه بضلوعهما بإطلاق النار على شرطيين، والتسبب بحالة خطرة لأحدهما برأسه، الشهر الماضي.