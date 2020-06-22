رام الله: الاحتلال يطلق النار على شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الإثنين، النار على شاب فلسطينيّ قرب قربة دير أبو مشعل بجوار رام الله، بزعم محاولته قذف سيارة إسرائيليّة بحجارة.
ومن غير المعروف ما هو الوضع الصحّي للشاب.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ شابا آخر كان برفقة المصاب لاذ بالفرار.
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