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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بتعز للجنة المحلية للمخزون الاحتياطي والرقابة على السلع والخدمات والان مع التفاصيل
الإثنين 22 يونيو 2020
صورة أرشيفية
عقد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي ، اجتماعا للجنة المحلية للمخزون الاحتياطي والرقابة على السلع والخدمات في المحافظة.
وناقش الاجتماع عددا من المهام المحددة لعمل اللجنة بموجب تشكيلها من قبل محافظ المحافظة نبيل شمسان، حيث تم تقييم الوضع العام في المحافظة والمتصل بالسلع الاساسية والمشتقات النفطية والغاز على ضوء تنسيق ادوار الجهات المختلفة ذات العلاقة.
واستمع الاكحلي من الجهات المعنية التصور العام كلا فيما يخصها من المواد الاستهلاكية لتحديد احتياجات المحافظة وتأمين وتنظيم المخزون الاحتياطي والعمل على رقابة وضبط الاسعار واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الارتفاع المتزايد للاسعار وصولا الى منع الاحتكار.
واكد الاجتماع على اهمية ودور الأجهزة الامنية والعسكرية كجهة مسؤولة لتنفيذ قرارات اللجنة وتوجهاتها بما يخص منع خروج السلع الغذائية والمشتقات النفطية والغاز الى خارج المحافظة وضبط المخالفين.
كما شدد الاجتماع على دور الرقابة على الاسواق الداخلية بما يخدم المواطن ويخفف من معاناته في منع زيادة الاسعار وتصاعدها الغير مبرر.
ويعد هذا الاجتماع هو الاول بعد تشكيل اللجنة من قبل محافظ المحافظة برئاسة الوكيل الاكحلي وعضوية الجهات المعنية وسيستمر عمل اللجنة المكلفة بتنفيذ المهام المحددة لها وتقييم اداء اللجان المكلفة كلا فيما يخصه حتى تحقيق اهدافها والمتمثلة بالاستقرار التمويني للسلع الاساسية وضبط المتلاعبين باسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المحافظة.
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