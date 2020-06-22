لجنة الرقابة والتفتيش الدوائي بتعز تعلن البدء بحملة تفتيش موسعة

الإثنين 22 يونيو 2020

صورة أرشيفية

عقدت لجنة الرقابة والتفتيش الدوائي بمحافظة تعز ، أمس، اجتماعها الأول لمناقشة برنامج اللجنة، وخطة عملها التي ستدشنها الثلاثاء.

وتختص اللجنة المشكلة بقرار من محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان، بالرقابة والتفتيش على مخزون وأسعار الأدوية في المحافظة، حيث يرأس هذه اللجنة الدكتور محمد الصوفي مدير فرع الهيئة العليا للأدوية.

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وأقر الاجتماع خطة عمل اللجنة والبدء بمهامها في الرقابة والتفتيش بحملة موسعة تغطي الصيدليات ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والوكالات والمصانع والمعامل المحلية، والتي ستباشر مهامها من بعد غدٍ الثلاثاء وتستمر لأربعة عشر يوما.

ووضعت اللجنة في اجتماعها مصفوفة الإجراءات و الأهداف الرئيسية في عملها المتمحور حول فرض رقابة على السوق الدوائية والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار الأدوية، محددة أدوية الحمّيات كأولوية في المرحلة الراهنة.

كما تهدف مصفوفة إجراءات اللجنة إلى توفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة الحميات المنتشرة في المحافظة إلى جاتب توفير وسائل الحماية الشخصية والعمل على رفع مستوى الوعي والترشيد الدوائي لدى المواطن.

وفي تصريح لرئيس اللجنة د.الدكتور محمد الصوفي، دعا الجهات المعنية في السوق الدوائية والمكونات المجتمعية إلی التعاون الخلّاق معها لإنجاح المهام الموكلة لها.

وتضم اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ رئيس لجنة الطوارئ الاستاذ نبيل شمسان، والهيئة العليا للأدوية، ومكتب الصحة إلى جانب مختصين في المجال الصحي والدوائي.