الزراعة تصدر تعليمات بشأن المنتجات الممنوعة من الاستيراد

اعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن اصدارها تعليمات حددت بموجبها المنتجات الممنوعة من الاستيراد من ضمنها مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني ومنع حركة المحاصيل الاستراتيجية من اقليم كردستان الى باقي المحافظات. يتبع..

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