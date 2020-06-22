أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الاثنين، ان فيروس كورونا سيرفع مستويات الدَّين في الدول الأكثر ثراء في العالم بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط في العام الجاري، وهو تقريبا ما يمثل ضعفي الضرر الذي شهدته إبان الأزمة المالية.
وجاء في التقرير: "نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدَّين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه المجموعة بحوالي 19 نقطة مئوية، وهو نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى".
وأضاف "مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فإن ارتفاع عبء الدين سيكون فوريا وعلى نطاق واسع، مما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا".
ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت 10 تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياته الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراء بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.