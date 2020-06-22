

أعلنت ​وزارة​ الصحة اللبنانية الاثنين، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1603، في انخفاض عن العدد الذي تم تسجيله الأحد وهو 51 إصابة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية و5 حالات إصابة بين الوافدين، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1077 كما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى العدد الإجمالي مستقرا عند 32 حالة وفاة.



وذكرت الوزارة أنها أجرت 798 فحصا لكورونا في 15 مختبرا خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يسجل 16 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.