انت الان تتابع بريطانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي بفيروس كورونا منذ منتصف مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية قال مسؤولون في مجال الصحة اليوم الاثنين إن عدد الاشخاص الذين توفوا في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 42647. وهذا أقل عدد يومي للوفيات بسبب كوفيد-19 منذ منتصف مارس آذار. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض إجراءات العزل العام في 23 مارس آذار.

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