رجل حكومة الوفاق.. القبض على خيري سعد الله منفذ هجوم ريدنيج ببريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

ألقت السلطات البريطانية، القبض على اللاجيء الليبي خيري سعد الله، 25 عاما، منفذ حادث الطعن في متنزه ببلدة ريدينغ جنوب إنجلترا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.



وكان الليبي خيري سعد الله عضوا في حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج.

وحصل خيري سعد الله على حق اللجوء إلى المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابعت وكالة الأمن الداخلي البريطانية "إم آي 5" تحركات سعد الله العام الماضي، وذلك بناء على معلومات مخابراتية عن طموحه بتنفيذ أعمال متطرفة ومحاولته السفر إلى ليبيا، غير أن خططه لم تسفر عن شيء، الأمر الذي حال دون استيفاء المعايير اللازمة لإجراء تحقيق شامل حوله.

وقفت بلدة ريدينج الإنجليزية دقيقة صمت يوم الاثنين حدادا على أرواح ضحايا عملية طعن أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمريكي في أحدث هجوم مرتبط بالإرهاب تشهده البلاد.

ونُقل ثلاثة أشخاص آخرين إلى المستشفى للعلاج بعدما هاجم رجل بسكين كبير الناس بشكل عشوائي في متنزه مساء يوم السبت.

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وقالت صحيفة ذا فيلادلفيا إينكويرر إن من بين القتلى مواطنا أمريكيا يدعى جو ريتشي بينيت (39 عاما) ويقيم في بريطانيا منذ 15 عاما. وأرسل السفير الأمريكي وودي جونسون برقيات عزاء لأسر الضحايا وكتب على تويتر يقول ”للأسف الشديد، كان بينهم مواطن أمريكي“.

وتفيد تقارير إعلامية بأن المعلم جيمس فورلونج صديق ريتشي بينيت قتل كذلك في الواقعة. ولم تحدد بعد هوية القتيل الثالث.

وقال مصدر أمني بريطاني إن جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) رصد سعد الله العام الماضي بعد ورود معلومات للمخابرات بأنه يطمح إلى السفر من أجل أهداف متطرفة، رغم أن خططه لم تنفذ فيما بعد.

وقالت باتيل ”لدى الأجهزة الأمنية سجلات بشأن آلاف الأشخاص، ولها الحق في ذلك“ وأضافت أن هناك حدودا لما يمكن أن تقوله لأن التحقيق مستمر.

ووقف سكان ريدينج الواقعة على بعد حوالي 65 كيلومترا إلى الغرب من لندن دقيقة صمت الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.