شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 367 عالقا من دبى والرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل مطار القاهرة اليوم الاثنين رحلتين إستثنائيتين قادمتين من السعودية والإمارات وعلى متنهم 367 من العالقين منذ تعليق حركة الطيران فى مارس الماضى بسيب إنتشار جائحة كورونا

وذكرت مصادر بمطار القاهرة أن رحلتين قادمتين من دبى والرياض قد هبطتا مطار القاهرة منذ قليل وعلى متنهما 367 مواطنا.

هذا ويخضع الركاب القادمين على تلك الرحلات من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.